Пекин, , 08:37 — REGNUM Прибыль крупнейших производителей аккумуляторных батарей в Китае упала за первые пять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Прибыль таких компаний снизилась на 7,7% в годовом исчислении в период с января по май текущего года, составив 9,46 млрд юаней (около $1,34 млрд), сообщили в министерстве промышленности и информационных технологий.

Доход от бизнеса крупнейших производителей аккумуляторных батарей в стане оказался на 11,5% ниже, чем годом ранее за указанный период, составив 249 млрд юаней. Литий-ионных батарей было произведено 5,51 млрд единиц за это время, что на 1,2% ниже, чем годом ранее.

Отметим, что крупнейшими производителями аккумуляторных батарей в Китае считаются те компании, чей годовой оборот от бизнеса не меньше 20 млн юаней.