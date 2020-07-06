Барнаул, , 08:34 — REGNUM Согласно рейтингу регионов по доходам населения-2020, подготовленному ria.ru, Алтайский край признан одним из беднейших регионов. Он знял 70 место из 85 возможных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В качестве критериев авторы рейтинга взяли три параметра: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (1,30), доля населения за чертой бедностью в 2019 году (17,6%) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (2,6%). Также на последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тува.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2020 года, Алтайский край вновь записали в антилидеры по уровню заработной платы. При среднем заработке в 48,3 тыс. рублей (по России), в Алтайском крае получают только 27,6 тысяч рублей. Это даже меньше, чем в соседней Республике Алтай (33 тысячи рублей).

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