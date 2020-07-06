Пекин, , 08:33 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса товаров и услуг в Китае на международных рынках составило 424 млрд юаней (около $60 млрд) в мае, сообщает агентство Синьхуа.

Торговый доход за май в Китае достиг 1,59 трлн юаней, в то время как расходы приблизились к 1,17 трлн юаней, сообщили в Государственной администрации иностранной валюты КНР.

В частности, доход от торговли товарами в Китае достиг 1,46 трлн юаней, а расходы достигли 965 млрд юаней. Итого положительное сальдо составило 494,2 млрд юаней.

В то же самое время торговля услугами показала дефицит в размере 70,2 млрд юаней при расходах и доходах на уровне 130,2 млрд и 200,4 млрд соответственно.