Москва, , 08:34 — REGNUM С января по май 2020 года в России было приобретено 642 подержанных люксовых автомобиля — на 13% меньше, чем год назад (739 шт.). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Что же касается мая текущего года, то, по данным аналитиков агентства, за этот месяц перепродажи машин сегмента Luxury упали еще больше — на 38%. Всего в последний весенний месяц российские автолюбители приобрели 102 подержанных авто.

Самое большое количество перепродаж среди люксовых машин на российском рынке было у марки Bentley. На её долю за январь-май пришлось около 30% от общего объема перепродаж, что составляет 215 единиц. На втором месте разместилась модель Mercedes-Benz Maybach. Она за отчётный период была перепродана на рынке 204 раза. На третьем месте Maserati — 87 перепроданных автомобилей.

Далее идут: Rolls-Royce (72 ед.), Lamborghini (26 ед.), Ferrari (21 ед.) и Aston Martin (17 ед.).

Напомним, в мае нынешнего года автолюбители России купили 57 новых машин сегмента Luxury, что на 47% меньше, чем в мае прошлого года.

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