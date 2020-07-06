Москва, , 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Вместе с тем, отмечают эксперты, в России 1,9% населения имеют доходы менее половины прожиточного минимума, этот показатель снизился по сравнению с 2018 года, тогда он составлял 2,1%.

По мнению авторов исследования, пандемия коронавируса может негативно отразиться на жизни людей, однако эффекты должны частично компенсироваться благодаря финансовой поддержке от государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического центра НАФИ, сбережения к началу эпидемии, вызванной распространением коронавируса, отсутствовали у 45% граждан России.

Небольшие сбережения были у 29% российских граждан, ещё 26% сумели создать достаточные накопления, чтобы пережить период самоизоляции и связанные с этим ограничения. Финансовые трудности в период эпидемии коснулись 46% респондентов.

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