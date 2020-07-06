Москва, , 08:10 — REGNUM Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) и ООО «Элгрупп Москва», по которому последнее обязалось в течение десяти рабочих дней «совершить все действия по требованию истца для передачи всех прав, относящихся к доменному имени истцу». Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Помимо этого, ответчик должен «подписать и направить регистратору ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» с соблюдением установленных требований официальное письмо администратора, составленное по форме, утверждённой регистратором, c указанием регистратору о вышеуказанной передаче прав». Соответчиком по делу привлечён Даниил Королев.

В случае нарушения условий мирового соглашения ответчиками совместно или по отдельности они обязуются «уплатить истцу договорную неустойку в размере 1 000 000 рублей» и «за каждый факт использования товарного знака или сходных с ним словесных обозначений в нарушение условий настоящего соглашения — так же договорную неустойку в размере 300 000 рублей».

Напомним, иностранная фирма обратилась в российский суд в связи с тем, что в доменном имени одного из сайтов, который принадлежит компании «Элгрупп Москва», усмотрела обозначение, схожее с собственным товарным знаком. Третьим лицом в споре участвовал регистратор доменных имён.