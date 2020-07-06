Москва, , 08:10 — REGNUM Рублевые пары 3 июля закрылись ростом. Пара доллар/рубль поднялась до 1,16%, до 71,37 руб., евро/рубль — на 1,21%, до 80,29 руб., фунт/рубль — на 1,30%, до 89,08 руб. Российская валюта подешевела к иностранным валютам на фоне тонкого рынка из-за выходного дня в США перед Днем независимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Негативное влияние на инвесторов оказывала неопределенность из-за распространения коронавирусной инфекции в США, а также возобновление санкционной риторики против России.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям Белого дома доктор Энтони Фаучи предупредил, что коронавирус, возможно, мутировал, и стал более заразным. Он также предсказал, что значение подскочит до 100 тыс. человек в ближайшее время.

В Америке рассматривают возможность введения против России новые санкции. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси требует немедленно ввести против РФ санкции. Обосновывает она это тем, что якобы РФ «выплачивала афганским талибам премии за убийство американских военных».

Ухудшение перспектив экономики США, а также свидетельства второй волны заболеваний в других регионах снизило привлекательность рубля. Тем не менее рост нефтяных котировок должен сдержать рубль от падения.

Сегодня, 6 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,79%, до $43,04. Покупатели по-прежнему настроены на повышение котировок до $45 за баррель.

Сегодня на Форекс после праздника вернутся американские участники. К открытию американской сессии рубль может укрепиться на фоне повышения нефтяных цен. Ценовая модель, формирующаяся от минимума 68,04, не устойчивая.

В связи с этим курс доллара на негативных новостях может подняться до 72,85, так и упасть до 70,50 руб. на положительных. Ситуация зависит от распространения коронавируса.

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