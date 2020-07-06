Салехард, , 08:10 — REGNUM Ямал и Югра вошли в десятку регионов России в рейтинге по доходам населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Индекс отношения доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Ямале самый высокий в России и составляет 3,11. В регионе мизерное количество людей, чьи доходы оцениваются как «бедность» и «за чертой бедности». После Ямала по доходам лидируют Ненецкий автономный округ и Москва.

Ханты-Мансийский автономный округ с индексом 2,17 занимает седьмую строчку рейтинга. Тюменская область получила 24 место с индексом 1,59, а Курганская область вошла в антирейтинг по доходам — 80 место из 85 регионов страны.