Париж, , 08:12 — REGNUM По итогам мая 2020 года Renault Clio стал бестселлером продаж в Европе. Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics.

В компании пояснили, что выход французского автомобиля на первое место обусловлен наличием модели у дилеров, в отличие от предыдущего лидера — Volkswagen Golf, у которого с этим были проблемы. Кроме того, недавно было выпущено новое поколение Renault Clio, которое обеспечило в мае 80% в общем объеме реализации модели.

Всего за последний месяц весны было продано 16 028 Renault Clio, что на 51% меньше, чем год назад. Второе место по продажам в Европе занял Volkswagen Golf — 13 125 авто (-64%). Третье место получила модель Peugeot 208 (10 977 ед.; — 46%).

Напомним, самым покупаемым новым автомобилем в Европе по итогам апреля текущего года стал Volkswagen Golf. За отчётный период европейские автолюбители приобрели 7810 экземпляров Volkswagen Golf — на 78% меньше, чем год назад.

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