Петропавловск-Камчатский, , 08:00 — REGNUM На Дальнем Востоке рыбаки добыли 1,8 млн тонн водных биоресурсов. Это более чем на 10% больше предыдущего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе Росрыболовства.

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Рост улова составил 175,3 тыс. тонн.

Минтая выловили 1,28 млн тонн, что на 94 тыс. тонн больше чем в 2019 году. Вылов трески составил 106,69 тыс. тон — на 10,5 тыс. тонн больше. Сельди выловили 122,34 тыс. тонн — прирост составил 7,45 тыс. тонн.

Лососевая путина только недавно стартовала в регионе, но рыбаки уже поймали более 6 тыс. тонн рыбы. Это на 2,76 тыс. тонн больше чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на ход путины на Камчатке оказывает влияние эпидемия коронавируса. Среди вахтовиков, прибывших на заработки на путину, уже были выявлены вспышки коронавируса.

На Камчатке в Елизовском районе перенесли срок начала лососевой путины на 16 июля.