Пермь, , 07:55 — REGNUM В районе Усьвы Пермского края планируют построить горнолыжный комплекс. Уже готов проект. Его представят потенциальным инвесторам в июле, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В районе Усьвы произведено межевание земель и вырубка деревьев под горнолыжные склоны, На курорте намерены установить кресельный подъемник и проложить семь оборудованных трасс, а также трассы для фрирайда. Инициаторы проекта считают, что в первый год горнолыжный курорт сможет принять 80 тыс. туристов, а через пять лет — 120 тысяч. Новый горнолыжный комплекс обеспечит рабочими местами 100 человек.

«Учитывая малоснежные зимы последних лет в Европе и центральных районах России, география горнолыжной индустрии может существенно измениться. Туристический поток должен проходить через Пермский край, а не обходить его стороной», — отметил инициатор проекта Федор Кощеев.

В настоящее время в Пермском крае числится 20 горнолыжных центров.