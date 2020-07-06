Нижний Новгород, , 07:47 — REGNUM В Приволжском федеральном округе меньше всего бедного населения зарегистрировано в Татарии и Нижегородской области, больше всего — в Мордовии и Марий Эл. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

В документе отмечается, что в качестве основного показателя использовалось отношение медианных среднедушевых ежемесячных доходов (при котором половина населения имеет доходы выше медианы, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В целом по стране данный показатель составил 1,65: превысили данный уровень только 20 регионов, в том числе два субъекта Приволжского федерального округа — Татария (1,97) и Нижегородская область (1,69).

Что касается других регионов ПФО, то показатели следующие: в Башкирии и Самарской области — 1,56, Пермском крае — 1,55, Оренбуржье и Удмуртии — 1,41, Саратовской области — 1,38, Кировской и Пензенской областях — соответственно 1,35 и 1,34. Аутсайдерами являются Чувашия (1,24), Мордовия (1,2) и Марий Эл (1,19).

Только в трёх регионах ПФО доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) были меньше среднероссийского уровня в 12,3%: в Татарии (6,9%), Нижегородской области (9,5%) и Башкирии (12,1%). При этом авторы исследования обращают внимание на то, что в 17 регионах доля бедного населения не превышает 10%, подчёркивая, что «в основном это регионы с высокими доходами».

В Поволжье антилидерами по доле бедного населения являются Марий Эл (20,1%), Мордовия (18%), Чувашия (17,4%). Далее показатели следующие: в Саратовской и Ульяновской областях — соответственно 15,5% и 15,4%, в Кировской области — 14,7%, Оренбуржье — 14,3%, Прикамье и Пензенской области — 13,9% и 13,7% соответственно, в Самарской области — 12,9%, в Удмуртии — 12,4%.

В пяти регионах Поволжья доля населения, живущего «за крайней чертой бедности» (то есть имеют доходы менее половины от прожиточного минимума), была выше среднероссийского уровня: по итогам 2019 года в целом по стране данный показатель составил 1,9%. Это та категория жителей, которые «буквально борются в финансовом плане за выживание», отмечается в документе. Выше общероссийского уровня данный показатель зарегистрирован в Марий Эл (3,1%), Мордовии и Прикамье (по 2,2%), Саратовской области и Чувашии (по 2%).

Меньше всего нищих в Татарии (0,8%), Нижегородской области (1,2%) и Удмуртии (1,3%). В других регионах Поволжья доля населения, которая живёт за крайней чертой бедности, следующая: в Пензенской области — 1,4%, Кировской области — 1,5%, Самарской области — 1,7%, Башкирии и Ульяновской области — по 1,8%, Оренбуржье — 1,9%.

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