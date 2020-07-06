Чебоксары, , 07:41 — REGNUM Чувашия по итогам 2019 года вошла в группу антилидеров в Поволжье по уровню бедности, при этом данные показатели превышают и среднероссийский уровень. Среднестатистический доход в республике к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,24 при федеральном показателе 1,65, доля бедного населения 17,4% при среднероссийском уровне 12,3%, а доля живущего «за крайней чертой бедности» населения — соответственно 2% и 1,9%. Об этом свидетельствуют данные исследованияРИА Новости.

Чувашия вошла в тройку антилидеров в Приволжском федеральном округе по основному показателю, который представлен в исследовании: отношение медианных среднедушевых ежемесячных доходов (при котором половина населения имеет доходы выше медианы, а 50% — ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Чувашии он составил 1,24 при общероссийском уровне 1,65, а в Поволжье хуже ситуация только в Мордовии (1,2) и Марий Эл (1,19). В целом по стране Чувашия заняла по данному показателю 73 место. Отметим, что превысили среднероссийский уровень только 20 регионов, в том числе Татария (1,97) и Нижегородская область (1,69).

По доле бедного населения в 2019 году (доходы ниже прожиточного минимума) Чувашия также замкнула тройку антилидеров в Поволжье вслед за Марий Эл (20,1%) и Мордовией (18%): в Чувашской Республике показатель составил 17,4%, превысив общероссийский уровень в 12,3%, регион попал в двадцатку антилидеров в стране, оказавшись на 19 месте.

Справедливости ради отметим, что только в трёх регионах ПФО доля бедного населения была ниже среднероссийского уровня, а в целом в России только в 17 субъектах данный показатель не превышает 10%. Из поволжских регионов меньше всего бедного населения отмечено в Татарии (6,9%), что является четвёртым показателем в стране.

Доля населения в Чувашии, живущего «за крайней чертой бедности» (с доходами менее половины от прожиточного минимума), также превышает среднероссийский уровень и составляет 2% (в РФ — 1,9%). По данному показателю республика входит в группу антилидеров в Поволжье, разделяя четвёртое место с Саратовской областью, а в целом по стране Чувашия разделила 25 место ещё с тремя регионами.

Отметим, что в Приволжском федеральном округе меньше всего нищих — в Татарии (0,8%), наибольшая доля бедняков отмечена в Марий Эл (3,1%).

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