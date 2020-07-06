Петропавловск-Камчатский, , 07:37 — REGNUM На Камчатке в Елизовском районе перенесли срок начала лососевой путины на 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-восточном управлении Росрыболовства.

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Приступить к промышленному, традиционному и любительскому рыболовству в Авачинском заливе, Авачинской губе, реках Авача и Паратунка можно будет с 16 июля. Ловить на этой территории лососей на удочку можно с 5 июля.

«Такое решение принято в целях снижения прилова нерки, добыча которой в Авачинской губе, на реках Авача и Паратунка запрещена», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с начала лососевой путины выловили 3,7 тыс. тонн красной рыбы. Больше всего на сегодняшний день рыбаки Камчатки добыли нерки — 3 390 тонн. Чавычи добыто 191,1 тонны, кеты — 128,5 тонны, горбуши — 3,36 тонны.