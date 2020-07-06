Тандынский район, Тува, , 07:31 — REGNUM Аграрии Тувы завершили весенние полевые работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, общая площадь посевов составила почти 51 тыс. га или 118,3% к уровню 2019 года.

Из них зерновыми культурами засеяно 10,8 тыс. га, в том числе в Тандинском районе — 4,8 тыс. га, в Чаа-Хольском — 2,1 тыс., в Пий-Хемском — 1,7 тыс. га. Кормовыми культурами занято 37,3 тыс. га земли.

«Картофель посажен на 2449 га с увеличением клина на 15%. Более — 274 га приходится на сельхозорганизации, 570,3 га — на фермеров и индивидуальных предпринимателей, 1603 га — на хозяйства населения», — отметили в правительстве.

Как отмечается, для полевых работ семена были закуплены в Красноярском и Алтайском края, а также в Хакасии.

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