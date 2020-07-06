Москва, , 07:02 — REGNUM Более 20% российских граждан, проживают за чертой бедности, в 11 регионах России в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Регион с наивысшей долей жителей, проживающих за чертой бедности, — 30% зафиксирован в Республике Тува. При этом средний показатель по всей стране составляет около 12,3%. Для сравнения, за 2018 год этот показатель составлял 12,9%.

Отмечается, что разница в уровне медианных и средних доходов у регионов с высокой и низкой долей «бедных» составляет около трех-четырех раз.

При этом наиболее «богатыми» регионы расположились на севере России — это Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. На третьем месте находится российская столица Москва. Уже после нее со значительным отрывом идут другие северные регионы — Чукотка и Магаданская область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты холдинга Ромир зафиксировали средний желаемый уровень доходя российской семьи на уровне 85,7 тысяч рублей в июне 2020 года. При этом еще в мае средний желаемый доход был ниже. Эксперты холдинга объяснили подобный рост влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономику.

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