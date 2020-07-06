Красноярск, , 06:48 — REGNUM АО «Краслесинвест», которое было основано 13 лет назад госкорпорацией ВЭБ, подписало договор кредитования с банком «Союз», как с единственным поставщиком. Сумма кредита составляет 1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

«Окончательный срок возврата всех кредитов — последний день периода, равного 36 месяцев с даты заключения оглашения», — отмечается в документации.

Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств, но оговаривается, что он не может быть использован для предоставления займов третьим лицам, покупку ценных бумаг, вложение в уставные капиталы других юрлиц и размещение на расчетные (текущие) счета заёмщика в других кредитных организациях.

Напомним, АО было создано в 2007 году для развития Богучанского района и территорий вокруг него в рамках госпрограммы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Компания занимается реализацией инвестиционного проекта в области освоения лесов. Расчётная лесосека общества — 3,2 млн древесины в год.