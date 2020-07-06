Урумчи, Китай, 6 июля 2020, 06:35 — REGNUM Ташкурган-Таджикский автономный уезд Синьцзян-Уйгруского автономного района на северо-западе Китая получил полное покрытие оптоволоконной связью, сообщает агентство Синьхуа.
Теперь жители самого высокородного района Синьцзяна могут благодаря оптическому волокну слушать интернет-радио, пользоваться интернетом и смотреть интернет-телевидение.
Уезд находится в административном управлении округа Кашгар. Средняя высота региона превышает 4000 метров над уровнем моря.
Проект помог более 5200 домохозяйств горных районов получить доступ к современным развлекательным платформам и услугам.
Полное покрытие оптическим волокном помогает не только улучить качество жизни местных жителей, но также оказывает серьезный вклад в борьбу с бедность, сообщил директор информационно-промышленного бюро Кашгара Хуан Лидун.