Урумчи, Китай, , 06:35 — REGNUM Ташкурган-Таджикский автономный уезд Синьцзян-Уйгруского автономного района на северо-западе Китая получил полное покрытие оптоволоконной связью, сообщает агентство Синьхуа.

Теперь жители самого высокородного района Синьцзяна могут благодаря оптическому волокну слушать интернет-радио, пользоваться интернетом и смотреть интернет-телевидение.

Уезд находится в административном управлении округа Кашгар. Средняя высота региона превышает 4000 метров над уровнем моря.

Проект помог более 5200 домохозяйств горных районов получить доступ к современным развлекательным платформам и услугам.

Полное покрытие оптическим волокном помогает не только улучить качество жизни местных жителей, но также оказывает серьезный вклад в борьбу с бедность, сообщил директор информационно-промышленного бюро Кашгара Хуан Лидун.