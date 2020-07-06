Хабаровск, , 06:34 — REGNUM В Хабаровском крае три крестьянско-фермерских хозяйства получат более 60 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

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Финансирование стало возможным благодаря подведению итогов конкурса по распределению господдержки на создание семейных ферм. Победителями признаны три КФХ, между которыми распределят около 61,5 млн рублей.

Всего заявок было подано шесть, до очного собеседования допустили — четыре. По итогам защиты бизнес-проектов господдержку получили фермеры из Хабаровского и имени Лазо районов.

«Речь идёт о строительстве трёх животноводческих помещений для производства и переработки мяса крупного-рогатого скота и птицы. До конца года получателями грантов будет увеличен прирост объёма сельскохозяйственной продукции не менее 10% и создано не менее девяти новых постоянных рабочих мест», — пояснили в минсельхозе Хабаровского края.

Согласно условиям конкурса, заявителю также необходимо вложить не менее 40% своих средств.

С 2013 года в регионе появилось 20 семейных ферм. Господдержку получали в Хабаровском, Бикинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Ульчском и имени Лазо районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжается работа по выплате сельчанам субсидий на содержание коров. Эту работу планируется завершить в течение двух ближайших недель.