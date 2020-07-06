Урумчи, Китай, , 06:28 — REGNUM Станция переработки природного газа на газовом месторождении в Акемому Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая начала работу на Памирском нагорье, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом станция призвана увеличить поставки природного газа на юг Синьцзяна. Строительство станции началось в августе 2019 года. Объем природного газа, которые может предоставить месторождение местным жителем, как ожидается, вырастет с 1,3 млн кубометров до 3 млн кубометров в день после того, как завершатся все работы к концу текущего года.

Две бустерные станции в округах Аксу и Кашгар также были построены для усиления поставок газа на юг Синьцзяна. Газовое месторождение Акемому принадлежит компании PetroChina Tarim Oilfield Company. Строительство станции переработки является частью проекта транспортировки газа из Тарима на юг Синьцзна с целью устранения нехватки газа, особенно в зимний период.

Главные газовые трубы проекта были запущены в эксплуатацию в 2013 году, а их протяженность составляет 3000 км. Благодаря им свыше 4 млн жителей юга Синьцзяна получили доступ к природному газу. В настоящее время Таримское месторождение может переправлять 3,94 млрд кубометров природного газа ежедневно почти во все уезды юга Синьцзяна.