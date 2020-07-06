6 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 05:49 — REGNUM Сегодня, 6 июля 2020 года, Тверской суд Москвы должен будет избрать меру пресечения для заместителя министра науки и высшего образования России Марины Лукашевич, которая проходит фигурантом по делу о хищении 40 млн рублей. ИА REGNUM выяснило некоторые детали дела, а также проанализировало контракты, фигурировавшие в расследовании.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело Лукашевич: подробности

3 июля 2020 года представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по крупному мошенничеству с бюджетными деньгами, в результате которого было похищено 40 млн рублей.

Следователи считают, что в 2016 году Марина Лукашевич, будучи главой коммерческой компании, получила по контракту с Минобрнауки РФ средства бюджета. Следом были заключены контракты с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, которые фигурировали как субподрядчики. В сообщении МВД отмечалось, что последние не имели «намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объёме».

"Затем заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приёмку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве», — отметила Ирина Волк, уточнив, что в ходе расследования уже проведено свыше 30 обысков, а оба фигуранта задержаны.

Помимо Лукашевич, по делу проходит глава управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, который несколько лет назад занимал должность директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки РФ.

На сегодня оба фигуранта задержаны. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Лукашевич рассмотрят 6 июля в 15:00 мск. Свою вину замминистра не признаёт, заявляя, что «никогда не занималась казнокрадством».

О проверке Счётной палаты и претензиях к Лукашевич в 2017 году

История, лёгшая в основу уголовного дела, началась не сегодня, а берёт свои корни в 2017 году. Счётная палата РФ в своём пресс-релизе в июне 2017 года писала, что сразу по пяти контрактам на сумму 49,185 млн рублей, которые Минобрнауки РФ заключил с ООО «Центр развития науки» в 2016 году выявили «признаки аффилированности и конфликта интересов». Проверка показала, что глава коммерческой фирмы с 3 июля 2012 года и по 24 января 2014 года занимала пост директора правового департамента Минобрнауки России. В этот период главой департамента была Марина Лукашевич.

Результаты той проверки были переданы в Генпрокуратуру РФ.

О фирме, которой руководила Лукашевич

ООО «Центр развития науки», к которому были вопросы у аудиторов, было создано 8 апреля 2014 года с основным видом деятельности — «прочие виды полиграфической деятельности». Уставный капитал составлял 30 тыс. рублей.

С августа 2014 года и вплоть до ликвидации центра 7 августа 2019 года его единственным владельцем был Сергей Стефанишин. В его активе, помимо вышеуказанной компании, было ООО «Центр образовательных и социальных траекторий», просуществовавшее с 4 апреля 2014 по 30 апреля 2015 года.

Возвращаясь к ООО «Центр развития науки». По открытым данным, Лукашевич в июле 2016 года сменила на посту директора Сергея Березецкого (владелец компании по исследованию конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения, а также фирмы, работающей в сфере профобразования). А с июня 2018 года вместо Лукашевич пост руководителя в статусе ликвидатора заняла Ирина Зорина. Последняя в период с октября 2012 года по январь 2013 года работала как индивидуальный предприниматель, сдавая в аренду собственную недвижимость.

Подробнее о контрактах с Минобрнауки

ООО «Центр развития науки», начиная с 2014 года и по октябрь 2016 года было исполнителем девяти контрактов Минобрнауки России на общую сумму более 98,91 млн рублей. Несколько контрактов в 2016 году от имени компании подписывала Марина Лукашевич. Фигурировал от имени министерства в некоторых из них и Михаил Попов.

В 2014 году между ведомством и ООО было заключено два контракта — на 30,616 млн рублей (на создание и сопровождение системы информационно-аналитической и коммуникационной поддержки информационного обмена в научно-технической сфере для повышения результативности проводимых исследований и разработок, в том числе по средствам ведомственного контроля в госзакупках), по которому было фактически оплачено 29,476 млн рублей, и на 16,247 млн рублей — «на межпрограммную координацию с целью повышения эффективности программно-целевых инструментов Минобрнауки России в научной сфере». Акты и договоры со стороны министерства подписывал Попов, со стороны ООО — Стефанишин.

В 2015 году было подписано ещё два контракта. Каждый на 2 млн рублей и с одной целью — «проведение научно-исследовательских работ по разработке инновационных образовательных программ с использованием компьютерных технологий по обучению безопасному поведению детей на улицах и дорогах». Со стороны министерства они были подписаны директором департамента госполитики в сфере защиты прав детей Евгенией Сильяновой, со стороны ООО — Сергеем Березецким.

Основной объём поступлений по госконтрактам фирма получила в 2016 году. Тогда их было заключено пять: на 5,1 млн рублей — «разработка и реализация комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011—2015 гг. и 2016−2020 гг.», на 3,2 млн рублей — «разработка и экспертно-аналитическое сопровождение реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей», на 18,83 млн рублей — «проведение комплексного анализа правоприменительной практики в системе высшего образования РФ и развитие нормативно-методических основ модернизации высшей школы», на 19,68 млн рублей — «совершенствование программно-целевых инструментов Минобрнауки России в научной сфере за счёт межпрограммной координации» и на 2,375 млн рублей — «разработка, научное обоснование методики оценки и рекомендаций по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов после завершения проектного финансирования на основе анализа результатов комплексного исследования устойчивости проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011—2016 годах».

Из пяти контрактов три были подписаны Лукашевич от имени ООО. В ряде из них, а также в актах приёмки работ фигурировал и Михаил Попов.