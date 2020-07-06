Чебоксары, , 05:29 — REGNUM В Чувашии признан банкротом ООО «Чебоксарский завод промышленного литья». Соответствующее решение принял Арбитражный суд республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Судебное решение вынесено 30 июня. Арбитражный суд Чувашии принял отчёт внешнего управляющего, вынес решение о завершении процедуры внешнего управления и признал ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» несостоятельным (банкротом). В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 30 декабря 2020 года.

Решение может быть обжаловано в Первом арбитражном апелляционном суде.

Судебному решению предшествовало собрание кредиторов, которое прошло в марте 2020 года: тогда в документе отмечалось, что на нём присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, обладающие общим числом голосов в размере 57 747 828 236 рублей (или 97,3562% от общей суммы обязательств должника по сумме основного долга).

Как сообщало ИА REGNUM, внешнее управление в отношении «Чебоксарского завода промышленного литья» было введено 20 февраля 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» (ООО «Промтрактор-промлит») зарегистрировано в 2002 году. По последним данным, учредителем является ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов», основной вид деятельности — литье стали.

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