Москва, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по крупному спору между компанией из Башкирии и «дочкой» Газпрома — ООО «Газпромвьет». По делу о взыскании долга и пени в размере 282 158 476,4 рубля было подписано мировое соглашение, которое было утверждено судом, передаёт ИА REGNUM.

Компания «Газпромвьет» обязалась выплатить долг перед АО «Башнефтегеофизика» частями: 100 млн рублей — до 31 октября 2020 года, ещё столько же — до 30 ноября 2020 года, 82 073 854,24 рубля — до 31 декабря 2020 года и 84 622,16 рубля — до 31 декабря 2020 года.

Напомним, истцом в деле выступало нефтесервисное предприятие из Уфы, которое работает в регионе уже более 80 лет. Ответчик же создан в 2010 году для добычи природного газа и газового конденсата ПАО «Газпром» и вьетнамской «Корпорацией нефти и газа Вьетнама».

Ранее «Башнефтегеофизика» уже взыскивала с той же компании более 31 млн рублей долга за сейсморазведочные работы.