Татария, , 03:07 — REGNUM В рамках слушаний по банкротному делу экс-главы обанкроченного в 2017 году «Татфондбанка», экс-министра финансов Татарии Роберта Мусина один из судей обнародовал «особое мнение» по вопросу оспаривания действий должника. При рассмотрении претензий финансового управляющего, который оспаривал решение об увеличении уставного капитала ООО «МР Девелопмент» и уменьшении доли Мусина в фирме, судья арбитража Поволжского округа Баширов заявил о законности судебных актов, признавших недействительными подобные манипуляции, передаёт ИА REGNUM.

До начала банкротных процедур в отношении Мусина в компании «МР Девелопмент», работавшей с 2015 года в сфере управления недвижимостью, ему принадлежала доля в 70%. Второй совладелец — Марат Загидуллин владел 30%. В марте 2018 года, когда уже шло рассмотрение банкротного дела, владельцы фирмы провели общее собрание, на котором увеличили уставный фонд с 1 до 3 млн рублей и уменьшили долю Мусина до 7/30.

«Усматривается, что решение принято после введение в отношения должника процедуры реструктуризации долгов, без письменного согласия финансового управляющего», — отметил судья, добавив, что данные действия приводят «к нарушению финансовых прав кредиторов должника».

Напомним, банк, который возглавлял Мусин, являвшийся депутатом Госсовета региона, лишился лицензии в марте 2017 года, а в апреле его обанкротили. На сегодня параллельно с формированием конкурсной массы и расчетами с кредиторами, претензии которых превышают 168 млрд рублей, расследуется уголовное дело. По ряду эпизодов фигурантом проходит экс-глава правления. Инициатором дела о личном банкротстве Роберта Мусина стал конкурсный управляющий ТФБ. Претензии к экс-банкиру уже высказали ТФБ — на сумму более 141 млрд рублей, «Татагропромбанк» — на 1,2 млрд рублей и «Интехбанк» — на 25,7 млрд рублей.

В конце мая 2020 год суд на полгода продлил сроки реализации имущества банкрота.