Варшава, , 13:56 — REGNUM Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн из $1,5 млрд, которые российская компания выплатила польскому оператору по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, его слова приводит РИА Новости.

По словам Квечиньского, польская сторона поэтому решению суда получила больше, чем рассчитывала и ввиду того, что в «некоторые месяцы с 2014 года была недоплата, следовательно, 90 миллионов долларов будет компенсацией».

Также он указал, что данная сумма будет переведена российской компании в ближайшие дни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании PGNiG денежные средства, которые причитались ей к возврату в связи с решением Стокгольмского арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Польшу.