Москва, , 13:36 — REGNUM Представители российского морского и речного флота в свой профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно в первое июльское воскресенье, рассказали о трудностях, с которыми столкнулась отрасль из-за пандемии коронавируса, их мнение на эту тему 5 июля приводит РИА Новости.

Среди таких трудностей — регулярная санитарная обработка судна, невозможность сойти на берег в порту и минимизация всех контактов (с береговыми службами и стивидорами). В результате последнего, судовладельцам и операторам морских судов оказалось невозможно сменить отработавшие свои контракты экипажи и в большей степени — в зарубежных портах.

Для этого в компании «Совфрахт» делают частые и затратные балластные переходы, а в компании Fesco меняют экипажи для минимизации контактов вне портов.

«В настоящий момент в связи с пандемией изменились вопросы взаимодействия экипажей судов с береговыми службами в периоды грузовых операций: регулярно в портах погрузки, выгрузки производится дезинфекция поверхностей и помещений, по которым передвигаются лоцманы, представители береговых служб», — рассказали в пресс-службе «Совфрахта».

Также, как рассказал управляющий директор «Волжского пароходства» Юрий Гильц, российские моряки должны обязательно соблюдать безопасную дистанцию, использовать средства защиты и соблюдать все остальные предписания Роспотребнадзора.

«Отмечу, что на судах нашей компании обеспечены комфортные условия проживания: члены экипажа размещаются по одному человеку в каюте. Непрерывно ведется мониторинг состояния здоровья», — заявил он, добавив, что это налагает дополнительные обязанности на членов экипажей и офисных сотрудников.

Кроме этого, представители отрасли отмечают, что из-за вызванного пандемией удлинения контрактов моряков увеличились затраты на содержание флота.

«Мы выполняем все обязательства по выплате денежных надбавок за работу сверх оговоренного контрактами времени, проводим регулярное тестирование на выявление коронавируса, закупаем средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства», — сообщили в Fesco.

Помимо этого, в «Мостурфлоте» сообщили, что их затраты также выросли на 10−15% и указали, что не ждут сокращений кадров, так как работа компании является сезонной.

При этом в компаниях существуют разные мнения на спрос на услуги отрасли. Так, в «Волжском пароходстве», считают, что конкуренция на рынке усилилась, а в «Совфрахте» — что многие крупные международные компании «остановили производства, грузопотоки фактически встали. Огромное количество флота фактически находится в вынужденном простое».

Отметим, профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается каждый год в первое июльское воскресенье и был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1976 года.