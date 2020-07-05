Псков, , 12:13 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявлено 26 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили 5 июля в областном оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 51 новом случае инфекции за сутки.

С учетом новых данных, в Псковской области за всё время зафиксировано 3046 случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписали в связи выздоровлением 24 пациента, всего выздоровели 1187 человек. Список жертв COVID-19 за сутки не увеличился и составляет на сегодня 26 человек.

За всё время на Псковщине проведено 48 106 исследований на коронавирус, в том числе 418 тестов — за последние 24 часа.

Местами наибольшего поражения коронавирусом остаются Псков (909 случаев), Великие Луки (612), Псковский район (250), Островский район (223), Великолукский район (164), Порховский район (133), Невельский район (107). В остальных районах Псковской области — двузначные цифры заразившихся.

В Псковской области с 4 июля сняты основные ограничения для граждан и на совершение прогулок, отменен временной период для прогулок несовершеннолетних. По-прежнему под запретом использование уличного спортивного оборудования и детских игровых площадок. Помимо музеев и музеев-заповедников к работе смогут вернуться картинные и художественные галереи, выставочные залы, с обязательным соблюдением противоэпидемических требований.

с 15 июля откроются детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санаторно-курортные организации. Их работа обставлена множеством ограничений, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В их числе — требование предоставить справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданной медицинской организацией не позднее, чем за 3 дня до отъезда.

Согласно указу губернатора Псковской области, свободный коечный фонд, который ранее был перепрофилирован для лечения больных COVID-19, постепенно будет переводиться в штатный режим работы.

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