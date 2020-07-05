Москва, , 10:12 — REGNUM В Новую Москву государство и бизнес инвестировали 1,5 трлн рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, за восемь лет в новые территории бизнес вложил 1,2 трлн рублей, тогда как государство — 300 млрд рублей.

«Город затратил за эти годы где-то от 300 млрд рублей. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил ещё больше — 1,2 трлн рублей», — заявил Собянин.

По словам мэра города, деньги вкладывались в строительство новых станций метро, дороги, создание рабочих мест, а также в социальную инфраструктуру.