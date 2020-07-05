Москва, , 09:09 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за восемь лет власти вложили около 300 млрд рублей в развитие Новой Москвы. Об этом Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Собянина, город потратил на развитие Новой Москвы гигантскую сумму — 300 млрд рублей за восемь лет. При этом частный бизнес вложил гораздо больше — 1,2 трлн рублей.

«Город затратил за эти годы около 300 миллиардов рублей, это гигантская сумма, но бизнес вложил ещё больше — триллион 200 миллиардов», — рассказал Собянин.

Столичный градоначальник напомнил, что за прошедшие восемь лет в Новой Москве были построены восемь станций метрополитена, более 200 километров дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник и больниц.

Напомним Новая Москва — это бывшие районы Московской области к юго-западу от столицы, включенные в состав Москвы по инициативе президента России Дмитрия Медведева (2008−2012).