Кигали, , 05:30 — REGNUM Власти Руанды намерены разрешить выполнение пассажирских авиарейсов в стране с 1 августа, сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры страны.

Однако для пассажиров будут введены дополнительные требования. В частности, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на выявление коронавируса нового типа, сделанного не более чем за 72 часа до полета. Всем въезжающим в Руанду также нужно будет сдать тест и ожидать его результатов в гостинице. При этом проживание въезжающим придется оплачивать самостоятельно.

Отметим, что с 20 марта в Руанде приостановили пассажирские авиарейсы в связи с пандемией коронавируса нового типа. В стране, по последним данным, подтверждено 1092 случая инфицирования SARS-CoV-2. Уже выздоровели 523 пациента, еще трое с болезнью не справились и скончались.