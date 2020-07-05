Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий сроки действия программы помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Белого дома.

Таким образом срок действия программы был продлен до 8 августа. В соответствии с ней представители малого бизнеса, пострадавшего от негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику, могут рассчитывать льготное кредитование.

Отмечается, что из выделенных Конгрессом США $659 млрд еще осталась сумма в $130 млрд, которая пойдет на поддержку малого бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, последние недели в США вновь зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом нового типа. В связи с этим губернаторы штатов, где были отмечены вспышки инфекции, распорядились приостановить постепенную отмену карантина и вновь ограничили работу предприятий.