Москва, , 15:44 — REGNUM Российское министерство транспорта намерено предложить гражданам страны вложить личные средства в создание инфраструктуры. Об этом 4 июля сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

По словам министра, накануне в ведомстве прошел координационный инвестиционный совет, на котором все отрасли высказались о том, как они планируют привлекать инвестиции и очень подробно обсуждались инфраструктурные облигации.

Кроме этого, он отметил, что, возможно, последние являются реально работающим механизмом для большего числа российских транспортных компаний и транспортных строителей.

«Также нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов», — заявил Дитрих.

Кроме этого, глава Минтранса рассказал, что в данный момент прорабатываются разные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры, которые будут представлены ведомством позднее, в июле.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что открытие четырёх полос на 155-километровом участке трассы «Таврида» в Крыму позволит повысить безопасность автомобилистов в туристический сезон.