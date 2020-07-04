Тирана, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти в пятницу 3 июля нанес визит в Албанию, где провел встречу с лидером албанской оппозиции Люльзимом Башей.

На своей странице в социальной сети Facebook Баша сообщил о том, что в ходе встречи он обратился к косовскому политику с просьбой оказать поддержку албанскому туризму. Напомним, доходы почти трети албанского населения так или иначе связаны с притоком туристов в страну, однако из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки Албания попала в красные списки туристических стран у многих европейских государств, что заставило Албанию усиленно стремиться компенсировать эту потерю за счет соседнего албанского государства.

Также в ходе встречи албанский политик пообещал немедленно отменить плату за проезд по трассе Морина-Дуррес (т.н. «дороге нации»), соединяющей Албанию и Косово.

Баша приветствовал решение Хоти о создании Совета экспертов по диалогу между Сербией и Косово.

В ответ премьер-министр Косово пригласил албанского оппозиционера посетить край в ближайшее время.

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