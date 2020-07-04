Калуга, , 14:28 — REGNUM Сегодня, 4 июля, в Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством российской фармацевтической компании ООО «Б-Фарм Продакшн» — ее учредителем Валерий Ивашиненко и генеральным директором Ильей Бакулиным.

Врио губернатора Калужской обл. встретился с руководством «Б-Фарм Продакшн» Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в индустриальном парке «Ворсино» компания строит завод по производству инновационных жидких лекарственных препаратов, первые партии которых планируется выпустить уже в 2021 году. На заводе будет открыто 35 новых рабочих мест. В реализацию проекта инвестор намерен вложить более 400 млн. рублей. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили вопросы реализации проекта.

Положительно оценивая решение компании организовать производство в регионе, Владислав Шапша подчеркнул, что в настоящее время калужский фармацевтический кластер — один из ведущих в стране — уже объединяет десятки производителей различных лекарственных препаратов. Приход нового участника данного объединения расширит линейку производства готовых лекарственных средств.

Врио губернатора Калужской обл. встретился с руководством «Б-Фарм Продакшн» Пресс-служба правительства Калужской области «С одной стороны — это вклад в укрепление и развитие сферы здравоохранения, с другой — новые рабочие места для наших жителей и увеличение налогооблагаемой базы региона, что создает нам дополнительные возможности для реализации различных социальных программ», — сказал он.

Валерий Ивашиненко, со своей стороны, поблагодарил руководство области за всестороннюю поддержку проекта компании. По его словам, создание собственного производства позволит «Б-Фарм Продакшн» решить ряд ключевых задач, прежде всего, вывести на российский рынок инновационные лекарственные средства собственных разработок, расширить их номенклатуру за счет развития собственной научно-исследовательской базы.

Врио губернатора Калужской обл. встретился с руководством «Б-Фарм Продакшн» Пресс-служба правительства Калужской области

Справка. «Б-Фарм» — российская инновационная фармкомпания. Образована в 2015 г. Сотрудничает как с международными фармацевтическими компаниями из США, Европейского Союза, Турции, Индии и Китая, так и с крупнейшими российскими производителями, в том числе ООО «Мир-Фарм», АО «Фарм-Синтез», ООО «Нанолек», АО «Акрихин», «Stada CIS», ООО «ИнтерЛек», ООО «Герофарм».