Врио губернатора Калужской обл. встретился с руководством «Б-Фарм Продакшн»

Калуга, 4 июля 2020, 14:28 — REGNUM Сегодня, 4 июля, в Калуге временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством российской фармацевтической компании ООО «Б-Фарм Продакшн» — ее учредителем Валерий Ивашиненко и генеральным директором Ильей Бакулиным.
Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в индустриальном парке «Ворсино» компания строит завод по производству инновационных жидких лекарственных препаратов, первые партии которых планируется выпустить уже в 2021 году. На заводе будет открыто 35 новых рабочих мест. В реализацию проекта инвестор намерен вложить более 400 млн. рублей. В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили вопросы реализации проекта.
Положительно оценивая решение компании организовать производство в регионе, Владислав Шапша подчеркнул, что в настоящее время калужский фармацевтический кластер — один из ведущих в стране — уже объединяет десятки производителей различных лекарственных препаратов. Приход нового участника данного объединения расширит линейку производства готовых лекарственных средств.
Валерий Ивашиненко, со своей стороны, поблагодарил руководство области за всестороннюю поддержку проекта компании. По его словам, создание собственного производства позволит «Б-Фарм Продакшн» решить ряд ключевых задач, прежде всего, вывести на российский рынок инновационные лекарственные средства собственных разработок, расширить их номенклатуру за счет развития собственной научно-исследовательской базы.
Справка. «Б-Фарм» — российская инновационная фармкомпания. Образована в 2015 г. Сотрудничает как с международными фармацевтическими компаниями из США, Европейского Союза, Турции, Индии и Китая, так и с крупнейшими российскими производителями, в том числе ООО «Мир-Фарм», АО «Фарм-Синтез», ООО «Нанолек», АО «Акрихин», «Stada CIS», ООО «ИнтерЛек», ООО «Герофарм».