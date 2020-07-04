Кострома, , 12:58 — REGNUM Костромским ресторанам и кафе разрешили открыть залы для посетителей с 10 июля. Об этом сообщается в постановлении от 3 июля, подписанном губернатором региона Сергеем Ситниковым.

Кофейня в Костроме

Напомним, работу в формате летних веранд костромской общепит начал с 12 июня. При этом, рестораторов обязали соблюсти ряд условий — протестировать персонал на наличие SARS-CoV2, расставить столы на расстоянии 1,5 метров друг от друга, обеспечить персонал масками и дезинфицирующими средствами. Посетителям кафе разрешили снимать маски только во время приёма еды. Открытие залов в кафе и ресторанах с 10 июля возможно на этих же условиях.

Запрет на работу в залах и на верандах продлён для баров с площадью зала менее 60 кв. м, рюмочных и закусочных. Это же касается зон фут-кортов в торговых центрах. Ограничения в отношении ночных клубов, кальянных, кинотеатров, детских игровых комнат и аттракционов постановлением продлены до 15 июля.

Снятие «коронавирусных» ограничений Костромская область начала в конце апреля. Первыми в регионе открылись непродовольственные магазины и парикмахерские, позднее заработали предприятия, общепит, сауны, бани, фитнес-центры, бассейны, музеи, библиотеки. При этом, детские сады в регионе продолжают в режиме дежурных групп. По словам властей, открыть детские учреждения полностью мешает коэффициент распространения коронавируса. Точная дата открытия дошкольных учреждений в регионе по-прежнему неизвестна.

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