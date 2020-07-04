Москва, , 11:51 — REGNUM Документ, который позволяет ускорить работы по строительству и реконструкции участков кольцевой автомобильной дороги (КАД) Екатеринбурга, одобрило российское правительство. Об этом 4 июля сообщается на сайте кабинета министров России.

Уточняется, что распоряжением вносятся изменения в распределение нераспределённого резерва денежных средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год.

«Принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить ускоренную реализацию мероприятий по строительству и реконструкции участков Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги», — отмечается в сообщении .

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России одобрило проект распоряжения, согласно которому дополнительные стимулирующие выплаты работающим с заразившимися коронавирусом должны быть полностью выплачены до 15 сентября текущего года.