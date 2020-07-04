Москва, , 10:01 — REGNUM Проект закона, который вводит обратные акцизы на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), одобрило правительство России. Об этом 4 июля сообщается на сайте российского правительства.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырьё», — говорится в сообщении и добавляется, что он также будет внесен в Госдуму России в установленном порядке.

Кроме этого, указывается, что принимаемый законопроект предназначен для развития российского нефтегазохимического комплекса.

Напомним, в правительстве РФ вопрос о законопроекте, который вводит обратный акцизы на этан и СУГ, что стимулирует развитие национального нефтегазохимического комплекса обсуждается с 2018 года и ведомства долго не могли прийти по нему к согласию. При этом в мае нынешнего года президент России Владимир Путин поручил кабмину в числе прочих распоряжений по итогам совещания о поддержке энергетической отрасли установить вычет по акцизу на этан и СУГ в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности.