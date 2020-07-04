Бразилиа, , 03:51 — REGNUM Бразильская энергетическая компания Neoenegria запросила кредит у государства на сумму в 1,664 млрд реалов (около $313,12 млн), сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что финансовая помощь холдингу потребовалась, чтобы покрыть убытки, вызванные влиянием пандемии коронавирусной инфекции на экономику. Компания запросила у властей финансовую помощь в рамках государственной программы по поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 июля общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 1 539 081. С начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончались 63 174 человека.