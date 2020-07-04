Минск, , 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».

"Если Сбербанк готов участвовать в этом большом деле, буду только рад приветствовать вас здесь в финансировании больших объемов нашей экономики», — сказал белорусский лидер.

По его словам, власти Белоруссии составят перечень инновационных объектов, которые планируются к вводу в новой пятилетке. Лукашенко выразил надежду, что эти проекты заинтересуют российский банк.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили текущую работу Сбербанка в Белоруссии.

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