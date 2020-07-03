Урумчи, Китай, , 22:46 — REGNUM Более 1,5 тыс. домохозяйств Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая были обеспечены электроснабжением в рамках проекта развития электросетей, ставшего частью кампании по борьбе с бедностью, сообщает 3 июля Синьхуа со ссылкой на заявление администрации СУАР.

Ранее жители одиннадцати отдаленных деревень и населенных пунктов региона, расположенного на юге Синьцзяна, полагались на неустойчивое энергоснабжение из природных источников. В июне 2019 года на программу модернизации энергосистемы СУАР были выделены более полумиллиарда юаней (около 84 млн долларов).

В результате в глубине горного хребта Каракорум и пустыни Такла-Макан были установлены опоры ЛЭП. Помимо бытового снабжения населения, проект направлен на создание условий для устойчивого экономического развития региона.