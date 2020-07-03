Бишкек, , 19:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии отмечает, что из-за пандемии коронавирусной инфекции во всем мире произошел сбой в цепочке производства и поставки лекарственных средств и медсредств, а по некоторым позициям и вовсе возник дефицит.

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А поскольку лекарства и многие медизделия завозятся в Киргизию из стран дальнего и ближнего зарубежья, то это обстоятельство также оказало влияние на их стоимость, которая с начала пандемии выросла более чем на 30%.

Поэтому минздрав вынес на общественное обсуждение законопроект о введении на срок в 90 дней государственного регулирования цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, применяющиеся при лечении коронавируса.

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