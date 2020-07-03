Москва, , 19:40 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на 1 июня составила 2 млрд 416 млн рублей. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Темпов роста показателя по сравнению с предыдущим периодом ведомство не рассчитало «в связи с неполной сопоставимостью».

В докладе отмечается, что из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации «отдельные организации в апреле и мае 2020 года прекратили деятельность и не имели возможности представить отчетность».

Сообщается, что из общей суммы просроченной задолженности 981 млн рублей (40,6%) приходится на долги, образовавшиеся с начала текущего года, 614 млн рублей (25,4%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, ещё 821 млн рублей (34%) — долги с 2018 года ранее.

Задолженность из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней на 1 июня составила 7 млн рублей, или 0,3% общего объёма просроченной задолженности по заработной плате.