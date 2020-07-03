Душанбе, , 18:59 — REGNUM За январь-май 2020 года в Таджикистане было произведено прядка 23 тонн мёда, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 4,6%, сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в министерстве сельского хозяйства страны.

По информации источника, весь полученный мёд производится лишь в одной области страны — в Хатлонской.

На сегодня цена за один килограмм мёда в среднем составляет 40−70 сомони (270−480 рублей).

Таджикистанский мёд экспортируется в Россию, Казахстан, Афганистан и ОАЭ, правда, отметил источник, в довольно небольших объёмах.

Между тем, канадская компания «Хантана Канада Inc» запланировала наладить не только производство экологически чистого мёда в свободной экономической зоне «Сугд», расположенной на севере страны, но и в дальнейшем осуществлять экспорт своего товара за рубеж.

Для производства мёда компания намеревается оборудовать современный мини-завод. Для расширения ассортимента в мёд будут добавляться различные специи.

Отмечается, что выпускаемая компанией продукция поступит на рынки одних крупных импортёров мёда: США, Канады, Саудовской Аравии, ОАЭ, страны Евросоюза.