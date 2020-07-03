Курган, , 18:55 — REGNUM В Курганской области с 6 июля разрешена работа турагентств и других организаций, предоставляющих туристические услуги. Соответствующее постановление регионального штаба опубликовал областной департамент промышленности и транспорта в своём паблике «ВКонтакте».

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В документе указано, что с 6 июля 2020 года организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, могут осуществлять деятельность в полном объёме.

Отдельно оговаривается, что данные организации должны будут соблюдать все требования по предотвращению и распространению коронавирусной инфекцией.