Душанбе, , 18:53 — REGNUM Для покрытия дефицита государственного бюджета Таджикистана, который в 2020 году, по официальным данным, может составить 3,1 млрд сомони или более 300 млн долл. (3,7% ВВП), правительство страны планирует привлечь дополнительные средства в виде кредитов и грантов от международных финансовых институтов.

В министерстве финансов страны отмечают, что Азиатский банк развития (АБР) готов предоставить 1 млрд 23 млн сомони (порядка 100 млн долл.) для поддержки госбюджета.

Кроме того, власти страны рассчитывают получить кредиты от таких международных организаций, как Международный валютный фонд, Евразийский фонд стабилизации и развития.

В ведомстве подчеркнули, что на 2020 год все параметры госбюджета страны уже пересмотрены в соответствии с сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса.

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Объём доходной части бюджета Таджикистана в 2020 году «с учётом привлечения грантовых средств для бюджетной поддержки» запланирован в размере 23,6 млрд сомони или 2,289 млрд долл., а расходной части — 26 млрд сомони или 2,5 млрд долл.

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