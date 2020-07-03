Душанбе, , 18:51 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снова поднял тему продовольственной безопасности. Качественно подготовиться к осенне-зимнему периоду и грамотно использовать все возможности для получения максимального урожая поручил ответственным руководителям и ответственным лицам Согдийской области. Об этом он сегодня, 3 июля, сообщил в ходе встречи с активистами региона.

Глава государства напомнил об ограничении экспорта продуктов питания в странах-партнёрах Таджикистана на фоне пандемии.

Рахмон порекомендовал разъяснять населению необходимость эффективного использования земель, в том числе приусадебных участков.

«С учетом ситуации на мировых рынках и возникновения возможных проблем в вопросе обеспечения продуктами питания, президент поручил призвать каждую семью к заготовке продуктов на два года», — сказано в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

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