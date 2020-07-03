Москва, , 18:50 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наблюдает снижение цен на ряд социально значимых продуктов питания. Об этом сообщили 3 июля в пресс-службе ведомства.

В частности, по данным ФАС, за период с апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, килограмм мороженой рыбы с мая стал дешевле на 16 рублей, килограмм лука — на 7 рублей.

Отмечается, что по состоянию на 24 июня средняя по России минимальная цена за килограмм свинины составляла 256,67 рублей, тогда как в конце апреля она стоила почти 270 рублей, средняя стоимость килограмма лука — 46 рублей, а в конце мая он стоил 53,75 рублей.

«За июнь существенно снизилась стоимость замороженной рыбы: ещё 20 мая она стоила 218,74 рублей за килограмм, а уже 24 июня — 202 рублей. Почти до 19 рублей подешевел килограмм соли. Незначительные колебания или устойчивость цен за три последних месяца демонстрируют говядина — 403,40 рублей за килограмм, мука — 44,14 рублей за килограмм, масло подсолнечное и сливочное, макаронные изделия и молоко», — говорится в сообщении.

Комментируя эти данные, замруководителя ФАС Павел Заборщиков отметил, что «скачкообразный и непредсказуемый рост цен, спровоцированный ажиотажным спросом в условиях пандемии, остался в прошлом».

По его словам, в каких-то категориях товаров снижение цен в настоящее время обусловлено сезонными изменениями в отрасли, а где-то «стоимость товаров выровнялась и сбалансировалась благодаря рыночным механизмам».

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