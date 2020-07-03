Чебоксары, , 18:30 — REGNUM УФАС Чувашии по итогам рассмотрения обращения в отношении двух компаний, работающих на «мусорном» рынке, пришло к выводу о заключении антиконкурентного соглашения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФАС обратились компания «ГринСити» и индивидуальный предприниматель. По итогам рассмотрения обращения антимонопольщики признали в действиях обществ «МВК «Экоцентр» и «Траст-Вега» нарушение п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции («Координация организаторами торгов, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников).

«Общества заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО и созданию преимущественных условий деятельности для общества «Траст-Вега» при организации и проведении аукциона по транспортированию твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, на территории города Чебоксары (Ленинского и Калининского районов, посёлка Новые Лапсары), Новочебоксарского городского округа, Чебоксарского, Красноармейского, Цивильского, Ядринского, Мариинско-Посадского районов», — говорится в сообщении.

Начальник отдела товарных рынков Чувашского УФАС Анна Шевченко уточнила, что соглашение заключено «в период подготовки к проведению открытого аукциона в электронной форме и реализовывалось до окончания исполнения контракта — до 31 декабря 2019 года»:

«В связи с завершением процедуры проведения рассматриваемого аукциона комиссия Чувашского УФАС России пришла к выводу об отсутствии основания для выдачи предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2017 году по итогам открытого конкурсного отбора ООО «МВК «Экоцентр» был присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашии. В апреле 2018 года между регоператором и минстроем республики заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО.

Напомним, региональный оператор отвечает за весь цикл обращения с отходами.