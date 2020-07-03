Красногорск, , 18:34 — REGNUM Программа ипотечного кредитования по льготной ставке буквально спасла Подмосковье. Об этом 3 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Видео со своим выступлением глава региона разместил в своём официальном телеграм-канале. В нём Воробьев заявил о льготах, которые получают граждане, купившие жильё в подмосковной новостройке.

«Президентская программа льготной ипотеки нас просто выручила и спасла. Потому что ты можешь приобретать квартиру по льготной ипотеке в 6−6,5%. Это делает доступным большое количество квартир. А мы строим больше всех. Московская область №1 по строительству. И кроме ипотеки и социальных программ мы ввели ещё одну норму — не платишь транспортный налог, если ты купил новую квартиру в доме, который моложе трёх лет», — заявил Воробьёв.

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