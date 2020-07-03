Архангельск, , 18:16 — REGNUM В 2020 году ПАО «Газпром» инвестирует 624 млн рублей в развитие газоснабжения Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Деньги будут направлены на строительство и проектирование 13 объектов газификации на территории Архангельска, Приморского, Плесецкого, Няндомского и Котласского районов.

Напомним, объем инвестиций Газпрома в развитие газоснабжения Архангельской области за период с 2016 по 2019 год составил 323 млн рублей.

В правительстве также сообщили, что в ближайшее время будут определены перспективные направления программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период с 2021 по 2025 год.